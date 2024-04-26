26 Nisan 2024 21:36 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 21:37
Gençlerin maçında saha bir anda karıştı!
Karabük'teki U18 Türkiye Şampiyonası'nda Zonguldak Asmaspor ile Bartınspor takımları arasındaki karşılaşmada, oyuncular ve teknik ekipler arasında bir tartışma çıktı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Karabük'teki dört günlük U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe oyunları dün başlayan karşılaşmalarla start aldı.
Karabük Onur Futbol Sahası'nda oyanan bugünkü Zonguldak Asmaspor ile Bartınspor arasındaki mücadelede, maçın ikinci yarısında oyuncular ve teknik ekipler arasında gerginlik yaşandı.
İKİ OYUNCU DA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karşılaşma iki oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Müsabaka Zonguldak Asmaspor’un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: TGRT Haber