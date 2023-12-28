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28 Aralık 2023 19:26 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 20:08

Hakan Çalhanoğlu, dev maaşı elinin tersiyle itti! İşte milli oyuncunun reddettiği takım

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’na Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den gelen 4 yıl için yılda 18 milyon euro'luk teklifi reddetti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Hakan Çalhanoğlu, dev maaşı elinin tersiyle itti! İşte milli oyuncunun reddettiği takım
Hakan Çalhanoğlu

Inter'de 21 maçta 8 gol 3 asistlik skor katkısı yapan ve oyun içinde gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na dev bir teklif geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Jorge Jesus'un yönetimindeki Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.

Hakan Çalhanoğlu, dev maaşı elinin tersiyle itti! İşte milli oyuncunun reddettiği takım

HAKAN ÇALHANOĞLU, DEV TEKLİFİ REDDETTİ

Al Hilal'in Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon euro'dan 4 senelik bir sözleşme sunduğu aktarıldı.

Haberde, milli oyuncunun Inter'de oynamaktan mutlu olduğu ve Inter'de kazandığı paranın 3 katını kazanabileceği bu teklifi reddettiği ifade edildi.

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Hakan Çalhanoğlu
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