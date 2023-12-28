Hakan Çalhanoğlu, dev maaşı elinin tersiyle itti! İşte milli oyuncunun reddettiği takım

28 Aralık 2023 19:26 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 20:08

Inter'de 21 maçta 8 gol 3 asistlik skor katkısı yapan ve oyun içinde gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na dev bir teklif geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Jorge Jesus'un yönetimindeki Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU, DEV TEKLİFİ REDDETTİ

Al Hilal'in Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon euro'dan 4 senelik bir sözleşme sunduğu aktarıldı.

Haberde, milli oyuncunun Inter'de oynamaktan mutlu olduğu ve Inter'de kazandığı paranın 3 katını kazanabileceği bu teklifi reddettiği ifade edildi.