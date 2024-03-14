Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi, Inter Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

14 Mart 2024 02:38 - Güncelleme : 14 Mart 2024 02:39

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter karşı karşıya geldi. Inter'in 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında iki takım bu kez Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Inter, Dimarco'nun 33. dakikadaki golüyle öne geçerken Atletico Madrid 35'te Griezmann ile skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın sonuna doğru baskısını arttıran Atletico Madrid, 87. dakikada Depay ile skoru 2-1'e getirdi. Toplam skor 2-2'de eşitlendi ve tur uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

OBLAK KURTARDI, ATLETICO TURLADI

Penaltılarda Inter'e 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı. Inter'de ilk penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşla topu ağlara gönderirken Atletico Madrid kalecisi Oblak iki penaltıyı kurtardı, son penaltıda Lautaro Martinez topu dışarı attı ve tur Atletico'nun oldu.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.

PENALTI VURUŞLARI

Hakan Çalhanoğlu (Inter) - Gol

Depay (Atletico Madrid) - Gol

Alexis Sanchez (Inter) - Kaçırdı

Saul (Atletico Madrid) - Kaçırdı

Klaassen (Inter) - Kaçırdı

Riquelme (Atletico Madrid) - Gol

Acerbi (Inter) - Gol

Correa (Atletico Madrid) - Gol

Martinez (Inter) - Kaçırdı

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

󠁧󠁢󠁥Manchester City

Barcelona

󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

Atletico Madrid

Borussia Dortmund