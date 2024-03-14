Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi, Inter Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal - Porto eşleşmesinin ardından Atletico Madrid - Inter eşleşmesinde de tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Atletico Madrid, rakibine penaltılarda üstünlük sağlayıp adını çeyrek finale yazdırdı. Hakan'lı son finalist Inter Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter karşı karşıya geldi. Inter'in 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında iki takım bu kez Metropolitano Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Inter, Dimarco'nun 33. dakikadaki golüyle öne geçerken Atletico Madrid 35'te Griezmann ile skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın sonuna doğru baskısını arttıran Atletico Madrid, 87. dakikada Depay ile skoru 2-1'e getirdi. Toplam skor 2-2'de eşitlendi ve tur uzatmalara gitti.
Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.
OBLAK KURTARDI, ATLETICO TURLADI
Penaltılarda Inter'e 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı. Inter'de ilk penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu şık bir vuruşla topu ağlara gönderirken Atletico Madrid kalecisi Oblak iki penaltıyı kurtardı, son penaltıda Lautaro Martinez topu dışarı attı ve tur Atletico'nun oldu.
Öte yandan Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı karşılaşmada 120 dakika sahada kaldı.
PENALTI VURUŞLARI
Hakan Çalhanoğlu (Inter) - Gol
Depay (Atletico Madrid) - Gol
Alexis Sanchez (Inter) - Kaçırdı
Saul (Atletico Madrid) - Kaçırdı
Klaassen (Inter) - Kaçırdı
Riquelme (Atletico Madrid) - Gol
Acerbi (Inter) - Gol
Correa (Atletico Madrid) - Gol
Martinez (Inter) - Kaçırdı
ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Manchester City
Barcelona
Arsenal
Atletico Madrid
Borussia Dortmund