20 Nisan 2024 17:54 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:01
Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan kazandığı para belli oldu
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in sözleşmesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ziyech'in gelecek sezon kazanacağı maaş da belli oldu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'da sezon başında takıma katılan Hakim Ziyech'in sözleşmesinde opsiyon devreye girdi. Buna göre Ziyech'in 1 sezon daha takımda kalacağı öğrenildi.
HAKİM ZİYECH'İN KAZANDIĞI PARA
Hakim Ziyech için sezon başında yapılan KAP açıklamasında oyuncunun transferi gerçekleştiği takdirde 2024-25 sezonunda yıllık net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödeneceği yazdılmıştı. Bununla birlikte Ziyech'in gelecek sezon alacağı yıllık ücret de belli oldu. Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro maaş kazanıyordu.
Kaynak: TGRT Haber