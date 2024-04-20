Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan kazandığı para belli oldu

20 Nisan 2024 17:54 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 18:01

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'da sezon başında takıma katılan Hakim Ziyech'in sözleşmesinde opsiyon devreye girdi. Buna göre Ziyech'in 1 sezon daha takımda kalacağı öğrenildi.

HAKİM ZİYECH'İN KAZANDIĞI PARA

Hakim Ziyech için sezon başında yapılan KAP açıklamasında oyuncunun transferi gerçekleştiği takdirde 2024-25 sezonunda yıllık net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödeneceği yazdılmıştı. Bununla birlikte Ziyech'in gelecek sezon alacağı yıllık ücret de belli oldu. Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon Euro maaş kazanıyordu.