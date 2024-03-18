Hırvatlardan Livakovic'e saldıran Trabzon taraftarına tansiyonu yükseltecek tehdit

18 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:36

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Bazı futbolcular da Trabzonlu taraftarlara karşılık verdi.

Trabzonspor deplasmanında çenesine madeni para isabet eden ve maç sonunda darp edilen Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'e ülkesinden destek mesajı yağdı.

''2025'İ GÖREMEYECEKSİN''

Hırvatistan Milli Takımı'nın vazgeçilmez kalecisi de olan Livakovic için Hırvat taraftarlar Trabzonlu taraftarları tehdit etti.

Sosyal medyada ‘Hırvat mafyası’ olarak lanse edilen bir grup ''Saldırgan 2025’i göremeyecek. En radikal Hırvat taraftarları onun peşinde. Hırvatistan'ın onurunu ve gururunu taşıyanlar peşlerinde'' gibi tehdit mesajları yayınladı.