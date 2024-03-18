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18 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 18 Mart 2024 14:36

Hırvatlardan Livakovic'e saldıran Trabzon taraftarına tansiyonu yükseltecek tehdit

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonunda bazı taraftarlar sahaya girdi. Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in darp edilmesi sonrası 'Hırvat mafyası' olarak lanse edilen grup sosyal medyada tehdit mesajları yağdırdı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar sahaya inerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Bazı futbolcular da Trabzonlu taraftarlara karşılık verdi.

Trabzonspor deplasmanında çenesine madeni para isabet eden ve maç sonunda darp edilen Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'e ülkesinden destek mesajı yağdı.

Hırvatlardan Livakovic'e saldıran Trabzon taraftarına tansiyonu yükseltecek tehdit - 1. Resim

''2025'İ GÖREMEYECEKSİN''

Hırvatistan Milli Takımı'nın vazgeçilmez kalecisi de olan Livakovic için Hırvat taraftarlar Trabzonlu taraftarları tehdit etti.

Hırvatlardan Livakovic'e saldıran Trabzon taraftarına tansiyonu yükseltecek tehdit - 2. Resim

Sosyal medyada ‘Hırvat mafyası’ olarak lanse edilen bir grup ''Saldırgan 2025’i göremeyecek. En radikal Hırvat taraftarları onun peşinde. Hırvatistan'ın onurunu ve gururunu taşıyanlar peşlerinde'' gibi tehdit mesajları yayınladı.

Hırvatlardan Livakovic'e saldıran Trabzon taraftarına tansiyonu yükseltecek tehdit - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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