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15 Nisan 2024 22:49 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 22:56

Icardi kariyer rekorunu kırdı! Alex'in rekoruna göz dikti

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi Alanyaspor karşılaşmasında son golü attı ve kariyer rekorunu kırdı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Icardi kariyer rekorunu kırdı! Alex&#039;in rekoruna göz dikti

Galatasaray, Alanyaspor’un konuğu oldu. İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.

Sarı kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin golleriyle kazandı. Puanını 87 yapan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Icardi kariyer rekorunu kırdı! Alex'in rekoruna göz dikti - 1. Resim

ICARDI'DEN KARİYER REKORU

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 26 gole ulaştı. Arjantinli yıldız attığı gollerin yanı sıra 11 asist yaptı.

Icardi, Alanyaspor'a attığı golle kariyer rekorunu kırdı. 31 yaşındaki golcü bu sezon 37 gol katkısı yaparak, 2014-2015 sezonundaki 36 gol katkısı performansını geçti.

ALEX'İN REKORUNA YAKLAŞTI

Mauro Icardi kalan maçlarda 8 gol katkısı daha verirse, Alex de Souza'ya ait 2010-2011 sezonundaki 44 gol katkısı rekorunu geçebilir.

Kaynak: TGRT Haber
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