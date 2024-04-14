Tgrt Haber
Haberler>Spor>İkinci 'Fenerbahçe' vakası: Futbolcular maçı terk etti
14 Nisan 2024 21:35 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 23:05

İkinci 'Fenerbahçe' vakası: Futbolcular maçı terk etti

Tekirdağspor ile Hayrabolu Belediye Gençlikspor arasından oynan maçta kavga çıktı. Bazı futbolcuların burun buruna geldiği kavganın ardından Hayrabolu maçın 40. dakikasından sahadan çekildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Tekirdağspor ile Hayrabolu Belediye Gençlikspor karşılaşmasında ilginç anlar yaşandı.

Hakem düdüğünün çalmasıyla maçta zaman zaman gergin anlar yaşanırken, Tekirdağspor ilk yarıda 5-0 öndeyken maçta bir anda kavga çıktı.

Hayrabolu belediye Gençlikspor'un ceza sahası içinde futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yedek kulübesinde oturan diğer futbolcular ise olayları yatıştırmaya çalıştı. 10 dakika boyunca süren kavgada iki futbolcuya kırmızı kart çıktı.

40. DAKİKADA SAHAYI TERK ETTİLER

Kavga yatışırken Hayrabolu Belediye Gençlikspor'un futbolcuları maçın 40. dakikasında sahayı terk etti. Bu maçla ligde şampiyonluğunu garantileyen Tekirdağspor'a ise şampiyonluk kupası verildi.

Şampiyonluk törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı. Şampiyonluk kupasını alan futbolcular doyasıya eğlendi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Karagümrük engelini aştıMaç tatil edildi! Yıldız futbolcu yere yığıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...