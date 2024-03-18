İrfan Can Eğribayat'tan olaylı maç sonrası açıklama: Arkadan gelip saldırmak insanlık değildir

18 Mart 2024 00:51 - Güncelleme : 18 Mart 2024 00:52

Deplasmanda Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından tribündeki bazı seyirciler sahaya girdi. Fenerbahçe futbolcusu Bright Osayi-Samuel ve Michy Batshuayi kendisine saldıran taraftarı etkisiz hale getirdi.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutlamaya başladı. Bu esnada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi.

BİR ANDA KAVGA ÇIKTI!

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular Michy Batshuayi, Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde kendisine saldıran holiganları etkisiz hale getirdi.

İSMAİL KARTAL İSYAN ETTİ

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun ilk yarısında Trabzonspor taraftarının yaptığı sevince değinerek, Kadıköy'de sevindiniz, biz yapınca neden olay oldu" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK DEĞİL"

Fenerbahçe'ni file bekçisi İrfan Can Eğribayat, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Trabzonspor teknik ekibinde görev yapan Egemen Korkmaz'a tepki gösterdi.

Eğribayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de forma giymiş. Şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir."