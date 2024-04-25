İrfan Can Kahveci Avrupa'nın radarında

25 Nisan 2024 10:35 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:34

Fenerbahçe’nin son maçlarda büyük çıkış yakalayan futbolcusu İrfan Can Kahveci, Avrupa’daki dev kulüplerin listesine girmiş durumda.

Formda görüntüsünün yanı sıra verdiği skor katkısıyla da kariyer sezonunu geçiren 28 yaşındaki İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda Avrupa'ya açılabilir.

SEZON SONU KAPI ÇALINACAK

Milliyet'te yer alan haberde birçok Avrupa kulübünün, milli futbolcunun peşinde olduğu ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı aktarıldı.

İŞTE İLGİLENEN KULÜPLER

İspanya ekibi Sevilla 2021'de yıldız oyuncunun peşindeydi. Kahveci ile ilgilenen takımlar arasında Newcastle United, Lazio ve Rennes gibi takımlar bulunuyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde'den olduğu gibi İrfan Can Kahveci'den de büyük bir bonservis geliri beklediği haber detayında vurgulandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 2717 dakika süre alan İrfan Can Kahveci, 17 gol ve 12 asistlik istatistik yakaladı.