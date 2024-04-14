İsmail Kartal'dan Krunic ve şampiyonluk açıklaması

14 Nisan 2024 22:16 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 22:33

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendiren İsmail Kartal, "Öncelikle ilk yarı oynadığımız Futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de buna izin vermedi. Onlar da bu maça çok iyi hazırlanmışlar. İlk devrede istediklerimizi yapamadık. Sonuçta bir de gol yedik ilk yarının sonunda. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncularımızın kendine gelmesiyle, ikinci yarıya iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Daha farklı kazanabilirdik. Bugün şampiyonluk yolunda önemli bir adım attık 3 puan olarak. İlk devrede bu karar üretkensiz bir maç oynamamıştık. Biz güçlü bir takımız. Konuşarak bunun üstesinden gelebiliyoruz. Karagümrük takımı iyi bir takım. Tolunay hoca iyi bir takım oluşturmuş. Karagümrük takımına ve Tolunay hocaya da başarılar diliyorum." dedi.

KARTAL'DAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Hakem çok fazla oyunun kaderiyle oynayacak bir şey olmadı. Yabancı VAR hakeminin gelmesi konusunda şunu söylemek isterim. Bu iş biraz daha iyi olacak gibi gözüküyor.

"KRUNİC GOL ATSA RAHATLAYACAK"

İsmail Kartal sözlerini şöyle tamamladı, "Szymanski cezalı. Mert Hakan sakat. Her oyuncumuzu kullanmaya çalışıyoruz. Krunic girdiği pozisyonu gol atsa hem kendi rahatlayacak hem de biz rahatlayacaktık. Kaçırınca biraz demoralize oldu. Bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Krunic bizim için değerli bir oyuncu. Sonuçta bizim için bütün oyuncular değerli. Livakovic ilk devre ve özellikle ikinci yarı bu sezonun en iyi performansını ortaya koydu."