09 Ocak 2024 18:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:58
İsmail Kartal’ın Konyaspor maçı 11’i şekillendi! İrfan Can mı, Cengiz mi?
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor maçının 11'ini büyük oranda belirledi.
Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 16. haftanın erteleme maçında yarın Konyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Öte yandan İsmail Kartal, Afrika Uluslar Kupası'nda olan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'den de faydalanamayacak.
İsmail Kartal'ın 11'inin şöyle olması bekleniyor:
Livakovic
Mert Müldür
Serdar Aziz
Oosterwolde
Ferdi Kadıoğlu
Miguel Crespo
Fred
Sebastian Szymanski
Dusan Tadic
Cengiz Ünder
Edin Dzeko