İsmail Kartal’ın Konyaspor maçı 11’i şekillendi! İrfan Can mı, Cengiz mi?

09 Ocak 2024 18:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:58

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 16. haftanın erteleme maçında yarın Konyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Öte yandan İsmail Kartal, Afrika Uluslar Kupası'nda olan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'den de faydalanamayacak.

İsmail Kartal'ın 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Livakovic

Mert Müldür

Serdar Aziz

Oosterwolde

Ferdi Kadıoğlu

Miguel Crespo

Fred

Sebastian Szymanski

Dusan Tadic

Cengiz Ünder

Edin Dzeko