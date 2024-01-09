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    • 09 Ocak 2024 18:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:58

    İsmail Kartal’ın Konyaspor maçı 11’i şekillendi! İrfan Can mı, Cengiz mi?

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de yarın oynanacak Konyaspor maçının 11'ini büyük oranda belirledi.

    İsmail Kartal’ın Konyaspor maçı 11’i şekillendi! İrfan Can mı, Cengiz mi?
    İsmail Kartal, Fenerbahçe, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci

    Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, 16. haftanın erteleme maçında yarın Konyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

    Öte yandan İsmail Kartal, Afrika Uluslar Kupası'nda olan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'den de faydalanamayacak.

    İsmail Kartal’ın Konyaspor maçı 11’i şekillendi! İrfan Can mı, Cengiz mi?

    İsmail Kartal'ın 11'inin şöyle olması bekleniyor:

    Livakovic

    Mert Müldür

    Serdar Aziz

    Oosterwolde

    Ferdi Kadıoğlu

    Miguel Crespo

    Fred

    Sebastian Szymanski

    Dusan Tadic

    Cengiz Ünder

    Edin Dzeko

    Haberler>Spor>İsmail Kartal’ın Konyaspor maçı 11’i şekillendi! İrfan Can mı, Cengiz mi?
    İsmail KartalFenerbahçeCengiz Ünderİrfan Can Kahveci
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