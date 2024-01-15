İspanya Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid

15 Ocak 2024 00:04 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 00:09

İspanya Süper Kupa Finali, El Clasico'ya sahne oldu.

Real Madrid, Barcelona karşısında 4-1 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

Maçta Real Madrid'in golleri; 7, 10 ve 39. dakikalarda Vinicius Jr. ve 64. dakikada Rodrygo'dan geldi. Barcelona'nın tek golü ise 33. dakikada Lewandowski'den geldi.

Barcelona'da Araujo, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.

LOS GALACTİCOS 13. KEZ KUPAYA UZANDI

Real Madrid, bu sonuçla 13. kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı. 14 kez şampiyonluk yaşayan Barcelona bu alanda zirvede bulunuyor.

VİNİCİUS JR. BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Real Madrid'in yıldız Brezilyalı oyuncusu Vinicius Jr., Barcelona'ya karşı hat-trick yapan ilk Brezilyalı Real Madrid oyuncusu oldu.