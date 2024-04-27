İspanya'da Arda Güler rüzgarı! Maç sonrası konuşma ortaya çıktı

27 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:15

İspanya La Liga'nın 33. haftasında, geçen hafta El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 ile geçen Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya milli yıldız Arda Güler de ilk 11'de başladı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, hafta içi Bayern Münih ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması öncesi daha az forma şansı bulan isimleri oynatacağını açıklamıştı.

ANCELOTTI'DEN DEV ROTASYON

Carlo Ancelotti, kaleden hücuma kadar takımda büyük bir rotasyona gitti. İspanyol devi sahaya, Kepa, Fran Garcia, Nacho, Eder Militao, Carvajal, Tchouameni, Modric, Ceballos, Brahim Diaz, Arda Güler ve Joselu 11'i ile çıktı.

SARI KART GÖRDÜ

Müsabakanın 15. dakikasında Real Madrid'de Arda Güler, maçın hakemi Juan Martínez Munuera'ya itirazdan dolayı sarı kart gördü.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Arda Güler, attığı gol ile İspanya devinin tarihine geçti. Genç yıldız, 2000'den bu yana Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandıran en genç oyuncular arasında 2. sırada yer aldı:

Rodrygo Goes - 18 yaş 294 gün

Arda Güler - 19 yaş 61 gün

Jude Bellingham - 20 yaş 44 gün

İSPANYA'YI SALLADI

Arda Güler, La Liga'da ilk kez ilk 11'de şans buldu. 19 yaşındaki oyuncu attığı golün ardından İspanya'nın gündemine oturdu.

İSPANYOL BASININDAN ÖVGÜ! RELEVO: BEKLEYİŞ SONA ERDİ

"Bekleyişi sekiz ay sürdü, ama artık sona erdi. 29. dakikada Carvajal'ın ortasına yaptığı vuruşla takımını 0-1 öne geçiren golü attı. Geride kalan haftalarda onun ilk 11'de yer alacağı ya da ikinci yarıda önemli bir rol oynayacağı hissi zaten vardı ve o da bu güvene karşılık verdi."

"Türk oyuncunun Real Madrid'in kendisiyle ilgili planını test etmek için altı haftası var; gelecek sezon onu kiralayıp gelişmesine izin verme planı ağırlık kazanmaya başladı. Eğer bunu yaparsa, sadece Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmeyi düşünüyor, bu yüzden Sevilla'ya olası bir kiralık transferini eledi. Bu maç Arda'nın Ancelotti'ye sezonun belli anlarında, hata yaptığını gösterme fırsatıydı."

DEFENSA CENTRAL: ARDA, ZAFERE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRDI

"Arda Güler Real Madrid'i La Liga zaferine bir adım daha yaklaştırdı. Türk oyuncunun golü, Real Madrid'in Münih deplasmanı öncesinde La Liga'daki liderliğini daha da güçlendirdi."

MARCA: ARDA REAL MADRID'İ ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLIYOR

"Arda Güler Anoeta'da futbolda çok pahalı olan bir şeye sahip olduğunu gösterdi: Goller. Arda Anoeta'da her şeyi aceleyle yaptı, Madrid oyuncusu olarak gördüğü ilk sarı kartın 16. dakikada itirazdan gelmesi gibi. Saha içinde de volkanik bir karaktere sahip olan Arda'nın antrenmanlarda ve hatta maçlarda sergilediği sakin ve huzurlu görüntüsüyle alakası yok."

AS: BU ONA ÇOK YAKIŞIYOR

"Türk oyuncunun sol ayağıyla topu Remiro'nun bacaklarının arasından ağlara gönderdi. O ana kadar çoktan oyun kurucu pozisyonuna geçmişti ve bu ona çok yakıştı. Real Madrid o ana kadar Real Sociedad sahasında tek bir tehlike bile oluşturmamıştı."

ANCELOTTI MAÇTAN SONRA AÇIKLADI

İspanyol basını bir süredir Arda Güler'in gelecek sezon kiralık olarak takımdan ayrılabileceğini iddia ediyor. Real Sociedad maçının ardından açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti bu konuda, "Arda gol attı, gelecekte bizim için çok önemli bir oyuncu olacak. Gelecek yıl burada kalacağına hiç şüphe yok”. ifadelerini kullandı.