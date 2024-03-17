İspanyol basınından Arda Güler övgüsü: Zor şeyleri denemekten korkmuyor

17 Mart 2024 14:37 - Güncelleme : 17 Mart 2024 14:38

İspanya LaLiga'da Real Madrid'in genç yıldızı milli futbolcu Arda Güler konuşuluyor.

En yakın takipçisi Girona'nın deplasmanda Getafe'ye kaybetmesinin ardından Osasuna karşısında aldığı galibiyetle puan farkını çift hanelere çıkartan Real Madrid, ligin son bölümüne büyük bir avantajla giriyor.

Dün oynanan maçta Osasuna'yı 4-2 mağlup eden Carlo Ancelotti'nin ekibine galibiyeti getiren golleri Vinicius Jr. (2), Dani Carvajal ve Brahim Diaz kaydetti.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER ÖVGÜSÜ

Osasuna karşısında maça yedekte başlayan Arda Güler, 83'te oyuna girdi. Genç yeteneğin orta sahadan çektiği şut direkten döndü. Mücadele sonrası İspanyol basını, maça ilişkin haberlerde Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

AS'ta maçla ilgili yer alan haberde Arda Güler için, "Çok genç ve gelişmekte olan bir oyuncu. Muazzam bir yeteneğe sahip ve zor şeyleri denemekten korkmuyor. Muhteşem." ifadeleri yer aldı.

"ÜMİT VERİCİ"

Marca'nın maç değerlendirmesinde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Orta sahayı kontrol etti, 50 metreden bir vuruş yaptı. Daha fazla dakika alacağı gün gelecek. Ümit verici."

"GÖSTEREBİLECEĞİ ÇOK FAZLA ŞEY VAR"

El Pais gazetesi, maça ilişkin haberinde, "Arda Güler'in sahanın ortasından kale direğini vurması için 7 dakika yeterli oldu. Genç futbolcunun Ancelotti'ye gösterebileceği çok daha fazla şey var." ifadelerine yer verdi.