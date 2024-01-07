İspanyol tenisçi Rafael Nadal sakatlık nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildi

07 Ocak 2024 12:41 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 12:53

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, X'te duyuruyu yaptı ve Melbourne'deki MR'ın "mikro" kas yırtığının doğrulandığını ve tedavi için derhal İspanya'ya döneceğini söyledi.

Nadal, Thompson'a karşı çeyrek final mağlubiyetinin son setinde sakatlık molası aldı ve sonrasında backhand tarafına geçmekte zorlandı.

Tedavi, Avustralya Açık maçından sonra nasıl bir performans sergileyeceğini bekleyip göreceğini söyleyen 37 yaşındaki oyuncu için endişelere yol açtı.

2022'de kazandığı slam'e geri dönme hayali artık sona erdi ve 2023'te ameliyat gerektiren kalça sakatlığının iyileşmesi için neredeyse bir yıla ihtiyaç duymasının ardından geleceği hakkında hiç şüphe yok ki yeni sorular ortaya çıkacak.

"KÜÇÜK BİR PROBLEM YAŞADIM BU BENİ ENDİŞELENDİRDİ"

Nadal, sosyal medya hesabından "Brisbane'deki son maçımda kaslarımda küçük bir problem yaşadım ve bildiğiniz gibi bu beni endişelendirdi" dedi.

"Melbourne'a vardığımda MR çekme şansım oldu ve kasımda mikro yırtık var, yaralandığım yerde değil ve bu iyi bir haber."

Nadal, iyileşmesinin bu aşamasında beş setteki en iyi maçların kendisini aştığını ancak iyimserliğini koruduğunu söyledi.

"AVUSTRALYA'DA OYNAMAYI GERÇEKTEN İSTİYORDUM"

"Melbourne'deki muhteşem seyircilerin önünde oynayamamak benim için üzücü bir haber, bu çok da kötü bir haber değil ve hepimiz sezondaki gelişmelere olumlu bakıyoruz" dedi.

"Burada, Avustralya'da oynamayı gerçekten istiyordum ve beni çok mutlu eden ve olumlu kılan birkaç maç oynama şansım oldu."