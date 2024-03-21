Haberin detayında, Real Madrid'in, Bayer Leverkusen'in yıldız orta saha oyuncusu Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Real Madrid, Wirtz'i transfer etmek için 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Bu transferin gerçekleşmesi için ise Real Madrid'in, Arda Güler'i de bir sezonluğuna Bayer Leverkusen'e kiralamayı göze aldığı belirtiliyor.
21 Mart 2024 18:48 - Güncelleme : 21 Mart 2024 19:02
İspanyollar duyurdu! Real Madrid Arda Güler'i takas için kullanacak
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinde forma bulmakta zorlanıyor. Son haftalarda forma şansı yakalayan Arda için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 7 maçta 98 dakika süre alabilen 19 yaşındaki Arda Güler, 28. haftada Celta Vigo'ya karşı ilk golünü atmayı başardı. Yeterli forma şansı bulamayan Arda için Avrupa'dan kiralama teklifleri yağmaya başladı.
ARDA GÜLER İÇİN KİRALAMA İDDİALARI
Arda Güler için Avrupa'dan talipler artıyor. Almanya'dan Bayer Leverkusen, İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Tottenham'ın genç yıldızı kiralamak için devrede olduğu belirtiliyor.
Kaynak: TGRT Haber