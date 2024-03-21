İspanyollar duyurdu! Real Madrid Arda Güler'i takas için kullanacak

Haberin detayında, Real Madrid'in, Bayer Leverkusen'in yıldız orta saha oyuncusu Florian Wirtz'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Real Madrid, Wirtz'i transfer etmek için 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Bu transferin gerçekleşmesi için ise Real Madrid'in, Arda Güler'i de bir sezonluğuna Bayer Leverkusen'e kiralamayı göze aldığı belirtiliyor.