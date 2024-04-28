İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu

28 Nisan 2024 10:34 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda kazanan isimler belli oldu.

Erkeklerde Faslı Hicham Amghar, kadınlarda ise Kenyalı Sheila Chelangat İstanbum Yarı Maratonu'nu kazandı.

Organizasyona 72 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin sporcu katıldı. Elit atlet kategorisinde ise 34 farklı ülkeden 47 erkek, 21 kadın olmak üzere toplam 68 sporcu yarıştı.