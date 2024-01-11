Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı! Maç sonucu: Trabzonspor 2-1 Yılport Samsunspor

11 Ocak 2024 22:13 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 22:25

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçtan bordo mavili takım 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Benkovic, ve 45+1'de Onuachu attı. Samsunspor'un tek golü 90+4'te Taylan Antalyalı'dan geldi.

Bordo mavili takım, bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı ve Süper Lig'de 3. sırada yer aldı. 18 puanda kalan Samsunspor ise 17. basamakta bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

GOL 21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.

40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL 45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

50. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı hemen içinde Visca'nın şutunda, kaleci Okan Kocuk, topu çeldi. Daha sonra Fountas'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlara çarptı.

52. dakikada Visca'nın pasında ceza alan içinde Bakasetas'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi önledi.

54. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

69. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

70. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa şutunda, üst direğe çapan top auta gitti.

77. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Mehmet Can Aydın, topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda, top üsten auta çıktı.

82. dakikada Visca'nın ceza alanından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu yatarak kornere çeldi.

90. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayı üzerinde Bakasetas'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi iki hamlede uzaklaştırdı.

90+1. dakikada soldan ceza alanına son çizgisine ilerleyen Fofana'nın şutunda, top yan direkten döndü.

90+3. dakikada Bakasetas, ceza alanı içinde Tait'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

GOL 90+5. dakikada Taylan Antalyalı kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.