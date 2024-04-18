Konferans Ligi'nde ilk yarı final biletini Aston Villa aldı

18 Nisan 2024 23:00 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 23:04

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorilerinden Aston Villa ve Lille, çeyrek final rövanşında Fransa'da karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Aston Villa, rövanşta rakibine 2-1 mağlup oldu.

Maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca yarı finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

YUSUF YAZICI VE ZANIOLO İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo müsabakaya ilk 11'de başlıyor.

ZANIOLO MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Aston Villa'da Zaniolo 28. dakikada sakatlık yaşadı. Zaniolo için sahaya sedye çağrıldı ancak kısa bir süre sonra ayaklanan İtalyan futbolcu sahayı yürüyerek terk etti. Buna karşın Zaniolo maça devam edemedi ve yerini Morgan Rogers'a bıraktı.