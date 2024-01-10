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    • 10 Ocak 2024 22:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 23:25

    Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

    Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." dedi.

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
    Konyaspor&#039;da Hakan Keleş dönemi sona erdi
    Hakan Keleş, Konyaspor

    Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’ye 7-1’lik skorla mağlup oldu.

    Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Keleş, soru almadan tamamladığı basın toplantısında “Üzüntülüyüm. Bana ve Konyaspor camiasına yakışmadı. Çalıştığım takımlarda böyle sonuçları azmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Maçla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Başkanla konuşup gereği neyse yapacağım” şeklinde konuştu.

    Haberler>Spor>Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi
    Hakan KeleşKonyaspor
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