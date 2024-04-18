Kritik maçta Zaniolo şoku! Sedye ile sahayı terk etti

18 Nisan 2024 21:19 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 21:23

Galatasaraylıları endişelendiren gelişme... Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo sakatlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelen Aston Villa'da Zaniolo 28. dakikada sakatlık yaşadı.

Zaniolo için sahaya sedye çağrıldı ancak kısa bir süre sonra ayaklanan İtalyan futbolcu sahayı yürüyerek terk etti. Buna karşın Zaniolo maça devam edemedi ve yerini Morgan Rogers'a bıraktı.

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ZANİOLO KAÇ HAFTA YOK? ZANİOLO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Zaniolo'nun sakatlığı yapılan incelemeler sonrasında belli oldacak. İtalyan oyuncu yarın MR kontrollerindne geçecek ve sakatlık durumu belli olacak.