Kulüplerden TFF'ye istifa baskısı! Mehmet Büyükekşi kararını verdi

06 Nisan 2024 17:29 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:55

Süper Lig'deki hakem hataları ve Süper Kupa'da yaşanan krizin ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi için kulüpler harekete geçti.

KULÜPLER ACİL SEÇİM İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, TFF'nin seçimli genel kurula gitmesini talep ediyor. Federasyon ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, daha sonra seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor.

Kulüpler Birliği'nin de bu tarihi çok geç olarak gördüğü ve 4 büyüklerin tamamı başta olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.

BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFAYA NİYETİ YOK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa etmesinin ve gidilecek olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmüyor. Büyükekşi olası bir seçimli genel kurulda aday olup olmama konusundaki kararını ise henüz vermiş değil.

1. LİG KULÜPLERİ DE İSTEMİYOR

Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulüp TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiğini bildirdi.

BAŞKANLIK İÇİN 5 ADAY VAR

TFF Başkanlığı için 5 ismin adı geçiyor. O isimler şöyle...