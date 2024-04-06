Kulüplerden TFF'ye istifa baskısı! Mehmet Büyükekşi kararını verdi
Süper Lig kulüpleri, göreve geldiği günden bu yana eleştirilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçimli genel kurula gitmesini istedi. Tepkilerin hedefindeki Büyükekşi ise seçim konusundaki kararını verdi.
Süper Lig'deki hakem hataları ve Süper Kupa'da yaşanan krizin ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi için kulüpler harekete geçti.
KULÜPLER ACİL SEÇİM İSTİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, TFF'nin seçimli genel kurula gitmesini talep ediyor. Federasyon ise temmuz ayında yapılacak mali genel kurula kadar göreve devam etmek, daha sonra seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor.
Kulüpler Birliği'nin de bu tarihi çok geç olarak gördüğü ve 4 büyüklerin tamamı başta olmak üzere 18 kulübün acilen seçimli genel kurula gidilmesini istediği ifade edildi.
BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFAYA NİYETİ YOK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, istifa etmesinin ve gidilecek olağanüstü seçimli genel kurulun Türk futboluna pozitif katkı sağlayacağını ve kaotik ortamdan çıkaracağını düşünmüyor. Büyükekşi olası bir seçimli genel kurulda aday olup olmama konusundaki kararını ise henüz vermiş değil.
1. LİG KULÜPLERİ DE İSTEMİYOR
Ayrıca TFF 1. Lig'den de 10'a yakın kulüp TFF'nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesi gerektiğini bildirdi.
BAŞKANLIK İÇİN 5 ADAY VAR
TFF Başkanlığı için 5 ismin adı geçiyor. O isimler şöyle...
- Mahmut Özgener: En güçlü aday olarak gözüküyor. 3 Temmuz sürecinin TFF Başkanıydı.
- Ahmet Nur Çebi: Adı daha önce de gündeme geldi. Ankara’da adı sıklıkla dile getiriliyor.
- Cemil Kazancı: Beylerbeyi Grubu’nun desteğini almış durumda. Beşiktaş da destekliyor.
- Burak Elmas: Galatasaray başkanlığı yapması ve profesyonel dünyadan gelmesi lehine.
- Göksel Gümüşdağ: TFF eski başkanvekili. Başakşehir-City Group anlaşması sonrası ismi tekrar ağırlık kazandı.