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14 Nisan 2024 21:46 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 22:06

Maç tatil edildi! Yıldız futbolcu yere yığıldı

Serie A'daki Udinese-Roma karşılaşması Roma forması giyen Evan Ndicka'nın yaşadığı rahatsızlık sebebiyle tatil edildi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan Udinese-Roma maçı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Evan Ndicka'nın fenalaşarak yere yığılması üzerine tatil edildi.

Serie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.

Maç tatil edildi! Yıldız futbolcu yere yığıldı - 1. Resim

OYUNCUNUN BİLİNCİ AÇIK

Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TGRT Haber
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