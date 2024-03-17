Maça dakikalar kala Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı

17 Mart 2024 20:13 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:34

Trabzonspor bugün saat 20.30'da Papara Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

61 Saat'in haberine göre maça dakikalar kala Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

Cengiz Ünder'in Trabzon’da bir hastanede MR’a girdiği öğrenildi.