17 Mart 2024 20:13 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:34
Maça dakikalar kala Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı
Trabzonspor Trendyol Süper Ligin 30.haftasın kendi sahasında Fenerbahçeyi ağrılıyor. Maça dakikalar kala Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sakatlandı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trabzonspor bugün saat 20.30'da Papara Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
61 Saat'in haberine göre maça dakikalar kala Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.
Cengiz Ünder'in Trabzon’da bir hastanede MR’a girdiği öğrenildi.
Kaynak: TGRT Haber