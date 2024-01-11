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11 Ocak 2024 17:59 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:10

Mame Thiam'dan sürpriz transfer! Galatasaray ile adı geçiyordu

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın takımdan ayrıldığını ve Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Mame Thiam&#039;dan sürpriz transfer! Galatasaray ile adı geçiyordu
Mame Thiam, Pendikspor, Süper Lig

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mame Thiam sürpriz bir transfere imza attı.

MAME THIAM PENDİKSPOR'DA

Kayserispor ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Mame Thiam'ın yeni takımı Pendikspor oldu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda transferi duyurdu.

Ara transfer döneminde forvet hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray’da Mame Thiam ile ilgilenmişti.  

https://x.com/bsametkoc/status/1745439495938343080?s=20

 

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Mame ThiamPendiksporSüper Lig
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