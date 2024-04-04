Mbappe'nin Real Madrid transferinde tarih verildi

04 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:44

Bu sezon Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'le yolları ayırması beklenen Kylian Mbappe'nin transferinden yeni detaylar gelmeye başladı. EURO 2024'te oynamak isteyen dünyaca ünlü yıldızın yeni takımına haziran ayı gibi imza atacağı konuşuluyor.

Arda Güler’in de formasını giydiği Real Madrid Kylian Mbappe'nin ekibiyle anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sahibi olan PSG, ligin son haftasına kalmadan şampiyonluğunu ilan edebilir. Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Paris ekibinin finalde Real Madrid'le karşılaşma ihtimalinin olması nedeniyle transfer duyurusunda gecikme olabileceği kaydedildi.

Devler Ligi'nde çeyrek final maçları 9-17 Nisan, yarı final 30 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Final karşılaşması ise 1 Haziran'da gerçekleşecek.

Paris Saint Germain'in turnuvaya finalden önce veda etmesi halinde transfer daha erken açıklanabilir. Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ise 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek.

TRANSFER CEVABI

Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nın geçtiğimiz ay Almanya ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mbappe, "Hiçbir şey açıklamadım çünkü açıklayabileceğim bir şey yok. Duyuracağım bir şey olduğunda her şeyi açıklayacağım. Bunu hiçbir zaman saklamadım. Sezonun son bölümündeyiz ve 3 kupayı kazanma ihtimalimiz var. Bu çok daha önemli ve şu anda buna odaklandık." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın ev sahipliğindeki Paris Olimpiyatları'nda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya Mbappe, "Olimpiyat oyunlarında oynayıp oynayamayacağım kulübün vereceği bir karar. Yorum yapamam. Bu bana bağlı bir konu değil." yanıtını verdi.

Mbappe ayrıca şunları söyledi, "Avrupa Futbol Şampiyonası dönemi geldiğinde milli takıma odaklanacağım. O güne kadar geleceğimle ilgili her şeyin çözüleceğini düşünüyorum."