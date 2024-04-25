Mesut Özil 'Biraz Cristiano Ronaldo olmaya' çalışıyor! Dikkat çeken dönüşüm

25 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:54

Mesut Özil, emekliliğinin ardından geçirdiği dikkat çekici vücut dönüşümüyle hayranlarını şoke etti ve Almanya'dan eski takım arkadaşı Mario Gomez onun "küçük bir Cristiano Ronaldo olmaya'" çalıştığını öne sürdü.

Özil, Arsenal'e katılmak için Real Madrid'den ayrılmadan önce Ronaldo ile birlikte üç yıl forma terletti. Arsenal kariyerinde 4 FA Cup kazandıktan sonra teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakıldı ve geçen yıl emekli olmadan önce Türkiye'de üç sezon geçirdi.

Futboldan uzaklaştığından beri, spor salonunda bolca zaman geçirdi. Oynadığı günlere kıyasla önemli ölçüde kilo aldı ve Gomez, Özil'in dönüşümünün olası bir nedenini öne sürdü.

"ŞİMDİ KÜÇÜK BİR RONALDO OLMAK İÇİN ZAMANIM VAR"

Gomez, Phrasenmaher podcast'ine verdiği demeçte şunları dile getirdi:

“Her şeyden önce bunu nasıl başardığı takdire şayan. Ancak, ben mutlu ortama inanan biriyim çünkü her iki yönde de dalgalanmalar yaşadım ve aşırı uçların genellikle iyi bir şeye yol açmadığını biliyorum."

“Bunun arkasındaki misyonun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz kaba görünüyor ve benim tarzım değil ama mesele bu değil. Yıllarca çok fazla teşvik ve övgü aldığınız bir kariyerden çıktığınızda, doğal olarak sizi tatmin edecek bir şeyler ararsınız."

“Mesut şimdi bunu spor salonunda bulmuş gibi görünüyor. Ronaldo ile de oynadı ve belki de şöyle düşünüyor: 'Şimdi küçük bir Cristiano olmak için zamanım var'.”

"FENA DEĞİL"

Özil'in bu yılın başlarında spor yaparken çekilmiş bir klibini paylaşmasının ardından Ronaldo da yorum yapanlar arasındaydı; Al-Nassr forveti “Kardeş fena değil,” diye yazdı ve ardından göz kırpan bir emoji ekledi.

Özil artık doğrudan futbolun içinde olmasa da, eski kulübünün bu ayın başlarında Manchester City'yi penaltılarla Şampiyonlar Ligi'nden eleyişini izledi. Real şimdi yarı finalde Bayern Münih'le, Paris Saint-Germain ise Borussia Dortmund'la karşılaşacak ve Özil, Carlo Ancelotti'nin takımının kupayı kaldırmak için “büyük favori” olduğuna inanıyor.