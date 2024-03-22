Montella'dan Arda Güler cevabı: Duygusal olmamalıyız

22 Mart 2024 22:28 - Güncelleme : 22 Mart 2024 22:35

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan'la karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye ilişkin Montella, "Baktığınız zaman bizim için iyi bir test olacak Avrupa Şampiyonası öncesinde. Rakibimizin aksiyonlarına göre bizim neler yapacağımız çok önemli." dedi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Orkun Kökçü'yle ilgili değerlendirmelerde bulunan Montella şunları söyledi, "Son maçlarda Orkun bizimle değildi. Çok iyi bir oyuncu. Umarım çok iyi bir performans sergiler."

"HERKESİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Arda Güler ve Semih Kılıçsoy'la iglili soruyu yanıtlayan Montella şu ifadeleri kullandı, "Dürüst olmak gerekirse problem yokken problem oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum. Arda görmek istediğimiz bir futbolcu. Muhtemelen bir sonraki maçta başlayacak. Bir soru sormak istiyorum, 8 aydır her maçta oynamayan bir oyuncu riske etmemiz gerekir mi? Duygusal olmamamız gerekiyor. Herkesi çok iyi anlıyorum ama biraz mantıklı olmamız gerekiyor. Herkesi takip etmek istiyoruz, herkesi değerlendirmek istiyoruz. Burada kötü bir niyetle cevap vermedim ama sadece şunu söyleyeyim, mayıs ayında ya da haziranda zaten çok fazla konuşulacak isimler olacak çünkü sadece 20 kişi götürebileceğiz Avrupa Şampiyonası'na"