Montella'dan Arda Güler sorusuna güldüren cevap

25 Mart 2024 21:14 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:15

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları doğrultusunda A Milli Takım yarın Avusturya ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ilk 11 tercihi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Montella, gazetecilerin Arda Güler sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Avusturya maçı değerlendirmesi ile başlayan İtalyan teknik adam, "Macaristan maçına göre değişiklikler görebilirsiniz. Farklı futbolcuları da başlatmak istiyorum. Bugün düzgün bir şekilde uyursam ve dinlenirsem sanırım yarın Arda Güler ilk 11'de başlayacak (gülerek). Cesaretli, sonuna kadar maçı kovalayan takımımızı görmek istiyorum. Son 20 metrede isabetli olan tarafın biz olmasını isterim" dedi.

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun'la ilgili soruyu cevaplayan Montella şunları söyledi:

"Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası'nda en genç takımlardan biri olacağız. Hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını istiyorum. Hem bizimle zaman geçirerek hem de süre vererek ama biliyorsunuz ki kendi kulüplerinde alan ve zaman bulmaları gerekiyor, yeteneklerini geliştirebilsinler. Çok değerli 3 oyuncudan bahsediyoruz ve benim tarafımdan şöyle bir düşünce var, sadece şimdi değil gelecekte de çok iyi oyuncular olacaklar. İyi durumdalar ve antrenmanlara devam ediyorlar."

Hakan Çalhanoğlu'nu da değerlendiren Montella, "Hakan Çalhanoğlu son maçta en iyi maçını oynadı milli takımdaki. Çok iyi bir oyuncuya sahibiz Böyle şampiyon oyuncular eleştiriye açık oluyorlar ve bunun normal olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir futbolcu ve dünya standartlarında bir orta saha olduğunu söyleyebilirim." cevabını verdi.

KADRO NASIL ŞEKİLLENECEK?

Avrupa Şampiyonası kadrosu ve ilk 11'e ilişkin Montella, "Aslında şöyle söylemek lazım, dürüst olmak gerekirse tahminde bulunmak zor. Çok büyük bir oyuncu grubuna sahibiz. Sezon bittiğinde bazı oyuncularımız 60 maça çıkmış olacak. İdeal 11 modern futbolda yoktur. Oynanan maçların temposu çok farklı. Bir kadroda sadece 11 oyuncu olmuyor. Mayıs ayının sonunda da umarım hiçbir oyuncumuz da problem olmaz ve en iyi kararları vermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.