Nuri Şahin sesleri! Beşiktaş, ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek

25 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 12:08

Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Sergen Yalçın ve Şenol Güneş isimleri gündeme gelse de Süper Lig’de görev yapmış bir isim konuşulmaya başladı.

Antalyaspor’dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temasa geçildiği öne sürüldü.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Beşiktaş, Nuri Şahin ve Borussia Dortmund ile temas kurdu ve genç teknik adamın durumunu sordu. Türk teknik direktör listesinin başında Nuri Şahin bulunuyor.

Hasan Arat’ın ise İnönü Stadı'nın Dortmund'un Westfalen stadı gibi büyütülmesiyle ilgili olarak görüştüğü Başkan Watzke ile Nuri Şahin konusunu masaya yatırdığı iddia edildi.

BORUSSİA DORTMUND’UN HOCA ADAYI

Watzke, Nuri Şahin'in kendilerinin de hoca adayı olduğunu Edin Terzic'in ayrılması durumunda kendisini takımın başına getirmeyi planladıklarından bahsetti.

ANTALYASPOR DÖNEMİ

Borussia Dortmund altyapısından yetişip, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, oyuncuyken 2021-2022 sezonunda kırmızı-beyazlı kulübün futbol sorumluluğu görevine getirildi.

Şahin, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.