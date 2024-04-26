Okan Buruk, Zaha'nın kadroda olmama sebebini açıkladı

26 Nisan 2024 19:54 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 19:56

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış karşılaşmasında Adana Demirspor ile Galatasaray Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

işte Okan Buruk'un açıklamaları:

Zaha'nın çarşamba günü yapılan idmanda ağrıları oldu, perşembe günü antrenmana çıkamadı. Bugün bizimle beraber değil, ağrıları olduğu için onu İstanbul'da bıraktık.

"OYUN VE OYUNCU GÜCÜMÜZ ÖNEMLİ"

Adana Demirspor'a baktığınızda büyük bir değişim içerisine girdiler. Yeni yeni oturan bir takım. Ortada bir durumda ama iç saha performansı ve seyircisiyle bütünleşen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Moralli ve lider olarak buraya geldik. Oyun ve oyuncu gücümüz önemli. Bunu devam ettirmek istiyoruz.

2 hafta aynı 11'le devam ediyoruz. Amacımız kazanmak ve puan farkını yukarıya doğru çekebilmek. Kazanarak dönmek istiyoruz. Önemli olan kendi işimizi en doğru şekilde yapmak. Kazanarak buradan ayrılmak istiyoruz.

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