Okan Buruk'tan galibiyet sonrası şampiyonluk açıklaması

15 Nisan 2024 23:26 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 23:30

Trendyol süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı gergin geçen mücadeleyi sarı kırmızılar 4-0 kazandı.

Galatasaray’ın gollerini 56 ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 83. dakikada Icardi attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a konuştu.

"İlk yarı aslında biraz daha yavaş oynadık. Oyun içerisinde daha hızlı olabilirdik. Rakibimizin geçişlerde açık verdiğini biliyorduk. İlk yarı uyuduk diyebilirim. İkinci yarı gol atmayı hissettiğimiz dakikalarda belli oldu. 2-0 sonrası rakip 10 kişi kalınca maç bizim için çok rahat geçti. Golü bulmak oyunumuzu çok değiştirdi. Özgüvenimiz arttı. Önemli bir 3 puan aldık. İlk yarı savunma arkası koşuları çok iyi yaptılar. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Alanyaspor'a başarılar diliyorum."

"YİNE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Kerem de bizim için çok değerli bir oyuncu. Bugün o başladı. Hakim'in sağa geçmesiyle hem savunma arkası koşularını hem birebirlerini kullanmak istedik. Bundan sonraki haftalar yine bütün oyuncularımı kullanacağım. Çok geniş bir kadromuz var. Her oyuncu üzülebiliyor. Hepsini bir anda oynatamıyorum. Benim için manevi anlamda zor. Hepsini oynatmak istiyoruz. Bazen tercihler yapmak istiyoruz. Son 6 maç. Kenetlenmemiz gerekiyor. Aslonlan Galatasaray. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçlar zor. İyi, formda bir takıma karşı oynadık. Uzun aralar bazen takımların maça başlangıcında etki yapabiliyor. Rakibimize hiç bakmıyoruz. Herkes puan kaybedebilir. Her takımın puan kaybetme şansı var."