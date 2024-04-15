Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına 3 müjde

15 Nisan 2024 18:06 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:11

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de 16 penaltı kullandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunun ilk karşılaşmasında Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Sarı lacivertli ekip, 18 Nisan Perşembe günü sahasında turun rövanş maçına çıkacak.

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bugün Can Bartu Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdürdü.

2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilk 11’de çıkan oyuncular antrenmanda rejenerasyon programı uyguladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

SAKAT OYUNCULAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Fenerbahçe’ye kritik karşılaşma öncesinde 3 müjdeli haber birden geldi. Sakatlığı bulunan oyuncular Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.