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15 Nisan 2024 18:06 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:11

Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına 3 müjde

Fenerbahçe taraftarına Olympiakos maçı öncesi 3 müjdeli haber. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder'in takımla çalışması moralleri yükseltti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına 3 müjde

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turunun ilk karşılaşmasında Yunan ekibi Olympiakos’a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Sarı lacivertli ekip, 18 Nisan Perşembe günü sahasında turun rövanş maçına çıkacak.

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bugün Can Bartu Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdürdü.

2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçına ilk 11’de çıkan oyuncular antrenmanda rejenerasyon programı uyguladı.

Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına 3 müjde - 1. Resim

SAKAT OYUNCULAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Fenerbahçe’ye kritik karşılaşma öncesinde 3 müjdeli haber birden geldi. Sakatlığı bulunan oyuncular Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Kaynak: TGRT Haber
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