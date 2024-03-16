Orta sahadan şut çekti! Arda Güler şapkadan tavşan çıkardı

16 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 16 Mart 2024 21:04

La Liga'nın 29. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı konuk etti. Karşılaşmayı 4-2 Madrid ekibi kazandı. Oyuna sonradan giren milli oyuncu Arda Güler'in çektiği şut gündem oldu.

ARDA GÜLER ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Mücadelenin 85. dakikasında Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 90+4. dakikada inanılmaz bir gol denemesi gerçekleştirdi. Osasuna kalecisinin önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan şutunu çekti ancak top üst direkte patladı.