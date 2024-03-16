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16 Mart 2024 20:51 - Güncelleme : 16 Mart 2024 21:04

Orta sahadan şut çekti! Arda Güler şapkadan tavşan çıkardı

Real Madrid'in Osasuna'yı 4-2 yendiği maçta Arda Güler şapkadan tavşan çıkardı. Orta sahadan çektiği şut direkten döndü

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Orta sahadan şut çekti! Arda Güler şapkadan tavşan çıkardı
Real Madrid, Arda Güler, La Liga

La Liga'nın 29. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı konuk etti. Karşılaşmayı 4-2 Madrid ekibi kazandı. Oyuna sonradan giren milli oyuncu Arda Güler'in çektiği şut gündem oldu.

ARDA GÜLER ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Mücadelenin 85. dakikasında Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, 90+4. dakikada inanılmaz bir gol denemesi gerçekleştirdi. Osasuna kalecisinin önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan şutunu çekti ancak top üst direkte patladı.

Kaynak: TGRT Haber
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