Özel milli atlet Muhammet Eren Uysal, dünya şampiyonu oldu

22 Mart 2024 19:10 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:22

Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Zeytinköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen atletizm branşının ilk gününde 800 metre yürüyüş, 100 metre ve 400 metre koşu ve cirit atma branşlarında yarıştılar.

Özel milli atlet Muhammet Eren Uysal, atletizmde ilk gün yarışlarında erkekler 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi olmayı başardı.

Milli sporculardan Rıdvan Yalçın ise 100 metre koşuda gümüş, Mahmut Duhan Kutsal da 800 metre yürüyüşte gümüş, Muhammet Eren Uysal 400 metre koşuda gümüş, Kardelen Demir 800 metre yürüyüşte gümüş madalya kazandılar.

MİLLİ SPORCULARDAN MADALYA ŞOVU

Ay-yıldızlı özel sporculardan Dilara Çevik ise 800 metre yürüyüşte bronz, Abdullah İnan da cirit atma da bronz, Emirhan Akçakoca 100 metre koşuda bronz, ayrıca Emirhan Akçakoca 800 metre yürüyüşte de bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular oyunların Atletizm Dünya Şampiyonası bölümünde 1 altın, 4 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Özel milli sporcular, Trisome Oyunları'nda 7 altın, 12 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 26 madalyaya ulaştı.