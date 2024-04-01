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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:57

PFDK, Fenerbahçe ile Trabzonspor için kararını verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası ceza kararlarını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 400 bin TL, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a da 39 bin TL para cezası verdi.

PFDK Fenerbahçe ile Trabzonspor için kararını verdi - 1. Resim

İŞTE ALINAN KARARLAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Beşiktaş idarecisi Hüseyin Yücel hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

2- Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç’un, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Fenerbahçe'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılması,

PFDK Fenerbahçe ile Trabzonspor için kararını verdi - 2. Resim

3- Galatasaray hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

4- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Trabzonspor'un, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Trabzonspor taraftarıyla fiziksel kavgaya karışan Fenerbahçe futbolcularının cezası merak ediliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), henüz cezalar hakkında açıklama yapmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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