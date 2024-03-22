Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Real Madrid, Liverpool'un yıldızını radarına aldı
22 Mart 2024 21:33 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:49

Real Madrid, Liverpool'un yıldızını radarına aldı

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan Trent Alexander-Arnold'ı radarına aldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Real Madrid, Liverpool&#039;un yıldızını radarına aldı

Real Madrid sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan yıldız futbolculara kanca atmaya devam ediyor. Alphonso Davies haberlerinin ardından LaLiga devi için şimdi de Trent Alexander-Arnold iddiası ortaya atıldı.

REAL MADRID'DE ARNOLD SESLERİ

Relevo'da yer alan habere göre Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'ı radarına aldı. Başarılı sağ bekin Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

Trent Alexander-Arnold'ın Liverpool ile henüz yeni sözleşme imzalamadığı ve müzakerelerde de ilerleme sağlanamadığı haber detayında yer aldı.

BİRÇOK AVRUPA EKİBİ PEŞİNDE

Real Madrid'in yanı sıra birçok Avrupa kulübünün Trent Alexander-Arnold'ın peşinde olduğu vurgulandı.

25 yaşındaki sağ bekin kariyeriyle ilgili kararını vermediği, Real Madrid de İngiliz futbolcu ve Liverpool ile henüz temas kurmadığı kaydedildi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...