Resmen açıkladılar! Edin Dzeko Fenerbahçe'ye veda ediyor

21 Nisan 2024 18:06 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 18:09

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'da ilerleyen yaşına rağmen muhteşem bir sezon geçiren Boşnak golcü, sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir karar aldı. Dzeko'da birçok yıldız gibi Suudi Arabistan kervanına katılıyor.

EDIN DZEKO'DAN VEDA

Geçtiğimiz sezonu Inter'de geçiren ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, geldiği gibi gidiyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Edin Dzeko, Suudi Arabistan Ligi'nden bir takım ile anlaşmaya vardı. Yıldız golcünün, yaz transfer döneminin açılmasının ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. 38 yaşındaki santrfor oyuncusu, bu mücadelelerde 24 gol ve 9 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.