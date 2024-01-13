13 Ocak 2024 21:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:24
Rizespor evinde hata yapmadı! Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelede Rizespor sevindi. Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Rize temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Çaykur Rizespor'un galibiyet sayısı 54'te Attila Mocsi'dan geldi.
Bu sonuçla Rizespor puanını 32'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 29 puanda kaldı.