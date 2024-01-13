Tgrt Haber
13 Ocak 2024 21:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:24

Rizespor evinde hata yapmadı! Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Rizespor evinde hata yapmadı! Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelede Rizespor sevindi. Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Rize temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor'un galibiyet sayısı 54'te Attila Mocsi'dan geldi.

Bu sonuçla Rizespor puanını 32'ye yükseltti. Adana Demirspor ise 29 puanda kaldı.

Haberler>Spor>Rizespor evinde hata yapmadı! Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-0 Adana Demirspor
Çaykur RizesporAdana Demirspor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...