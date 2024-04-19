Saadettin Saran'dan başkanlık açıklaması: Geliyoruz

19 Nisan 2024 21:33 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 21:39

Beşiktaş taraftarına bir kötü haber daha! Fenerbahçe maçını kaçıracak

Beşiktaş taraftarına bir kötü haber daha! Fenerbahçe maçını kaçıracak

Fenerbahçe 2024 kadro değeri 201.45 milyon Euro oldu

Fenerbahçe 2024 kadro değeri 201.45 milyon Euro oldu

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, bu akşam Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 600'e yakın kongre üyesine yemek verdi. Saran, başkanlık adaylığı süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

''ALİ KOÇ'A DA SÖYLEDİM; 'DEVAM EDECEKSE YANINDAYIZ, ETMEYECEKSE BU İŞE TALİBİZ'''

Konuşmasında Başkan Ali Koç’un şeffaf ve yardımcı yaklaşımına değinen Saran, “Ali Başkan’a da söyledim, eğer devam edecekse maddi manevi yanındayız ama devam etmeyecekse biz bu işe talibiz” şeklinde konuştu.

''HEMEN ŞAMPİYONLUK OLACAĞIZ”

Konuşmasının devamında ''Derhal şampiyonluk” sözü veren Sadettin Saran, ''Sizden öyle süre, sabır istemiyoruz. Hep birlikte hemen şampiyon olacağız. Hem saha içinde hem saha dışında mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza uzanan elleri kırmasını biliriz.'' dedi.

''FENERBAHÇE TARİHİNİN EN HAZIR YÖNETİMİ OLARAK GELİYORUZ”

Sadettin Saran sözlerine, "Ben ve ekibim sadece Fenerbahçe tarihinin değil, Türk futbol tarihinin en hazır ekibiyle geliyoruz ve takımımızı hep beraber şampiyon yapacağız." dedi.