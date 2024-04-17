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17 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 00:26

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve B. Dortmund yarı finale kaldı 

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final rövanş karşılaşmalarında ardından Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund yarı finale yükseldi.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve B. Dortmund yarı finale kaldı 

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçlarının heyecan dolu geçti. İlk karşılaşmada Paris Saint-Germain, İspanyol rakibi karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Bu kez deplasmanda Barcelona ile karşılaşan PSG, maça hızlı bir başlangıç yapamasa da, Raphinha'nın 12. dakikada attığı golle Barcelona 1-0 öne geçti. Ancak Barcelona, 29. dakikada Ronald Araujo'nun kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Paris temsilcisi bu avantajı iyi değerlendirdi ve Ousmane Dembele'nin golüyle durumu eşitledi. İkinci yarıda sahada daha baskın bir oyun sergileyen PSG, Vitinha ve Mbappe'nin golleriyle 3-1 öne geçti. Mbappe'nin 89. dakikada attığı bir golle maçı 4-1 kazanan PSG, toplamda 6-4'lük üstünlük sağlayarak yarı finale yükselmesini bildi. 

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve B. Dortmund yarı finale kaldı  - 1. Resim

ALMAN TEMSİLCİSİ GÜLEN TARAF OLDU 

Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken eşleşmelerden olan Atletico Madrid - Borussia Dortmund karşılaşmasında gülen taraf Alman temsilcisi oldu.

İspanya'da 2-1 tamamlanan ilk maçın dezavantajı ile sahaya çıkan Dortmund, ilk yarıda Brandt ve Maatsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Atletico, Hummels'in kendi kalesine ve Angel Correa'nın golleriyle eşitliği sağladı. Temponun arttığı mücadelede Alman sarı-siyahlılar, Niclas Füllkrug ve Marcel Sabitzer'in üst üste kaydettiği gollerle skoru 4-2'ye getirdi. Atletico Madrid'de kaleci Oblak, kritik kurtarışlarıyla farkı önlerken maç da bu skorla tamamlandı. Toplamda 5-4 skor üstünlüğü olan Borussia Dortmund, yarı final biletini cebine koymasını bildi.  

Şampiyonlar Ligi’nde PSG ve B. Dortmund yarı finale kaldı  - 2. Resim

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU 

Yarı finalde ilk eşleşme B. Dortmund - Paris Saint-Germain oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda bugün TSİ 22.00'de Bayern Münih - Arsenal, Manchester City - Real Madrid maçları oynanacak.

 

Kaynak: TGRT Haber
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