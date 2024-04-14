Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Karagümrük engelini aştı

14 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 21:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Batshuayi getirdi. Karagümrük'ün golünü ise 45. dakikada Can Keleş attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe maç fazlasıyla 85 puanla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük ise 30 puanla 18. sırada kaldı.

DZEKO TARİHE GEÇTİ

Opta verilerine göre; Süper Lig'de bu sezon 20 gol atan Edin Dzeko, Fenerbahçe tarihinde bir sezonda bu sayıya ulaşan beşinci yabancı oyuncu oldu. Edin Dzeko

Enner Valencia

Alex

Pierre Van Hooijdonk

Elvir Boliç

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük geldi, maç başladı

7' Fenerbahçe etkili geldi! Tadic'in paında Fred savunmanın arkasına sarktı. Fred'in ceza alanı içine çevirdiği topu savunma karşıladı.

8' İrfan Can Kahveci sağ kanattan ortasını yaptı. Arka direkte Tadic kafayla topu indirdi. Dzeko gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde üstten auta gitti.

9' Karagümrük atağında Ryan Mendes sol çaprazdan kaleyi yokladı. Livakovic üzerine gelen topta hata yapmadı.

13' Karagümrük gole yaklaştı! Penaltı noktası üzerindeki karambolden seken top Rohden'in önünde kaldı. Rohden ceza alanı içinde sert vurdu. Top üstten auta gitti!

24' Fenerbahçe çok etkili geldi! Fred sağ kanatta çizgiye indi. Fred'in Dzeko'ya pasında son anda Karagümrük savunması araya girdi ve topu kornere yolladı.

32' Bu kez Karagümrük'te Güven Yalçın, kaleci Livakovic'le karşı karşıya kaldı! Livakovic'ten sıyrılmak isteyen Güven Yalçın, topu Hırvat kaleciye kaptırdı!

45' Gol Karagümrük Can Keleş'in golüyle 1-0 öne geçti!

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

46' İkici yarı başladı.

49' Gol Fenerbahçe Edin Dzeko'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.

57' Gol Fenerbahçe Batshuayi'nin penaltı golüyle durumu 2-1 getirdi.

69' Fenerbahçe'de Batshuayi sağ kanatta çizgiye indi. Dar açıdan vuruşunu yaptı kaleci Sirigu geçit vermedi.

76' Fred'e yaptığı sert müdahalenin ardından Karagümrük'te Ryan Mendes kırmızı kart gördü!

87' Fenerbahçe'de İrfan Kahveci yerde kaldı, maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında pozisyonu VAR'da inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal etti.