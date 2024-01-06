Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 06 Ocak 2024 20:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:00

    Samsunspor evinde Karagümrük’ü tek golle geçti! Maç sonucu: Samsunspor 1-0 Fatih Karagümrük

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazandı.

    Samsunspor evinde Karagümrük’ü tek golle geçti! Maç sonucu: Samsunspor 1-0 Fatih Karagümrük
    Samsunspor, Süper Lig

    Süper Ligin 19. haftasında Yılport Samsunspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadeleyi karadeniz temsilcisi 1-0 kazandı.

    Karşılaşmanın tek golünü Samsunspor'da 84. Ercan Kara kaydetti. Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 18'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

     

    .

    Haberler>Spor>Samsunspor evinde Karagümrük’ü tek golle geçti! Maç sonucu: Samsunspor 1-0 Fatih Karagümrük
    Etiketler
    SamsunsporSüper Lig
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...