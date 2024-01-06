06 Ocak 2024 20:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 21:00
Samsunspor evinde Karagümrük’ü tek golle geçti! Maç sonucu: Samsunspor 1-0 Fatih Karagümrük
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazandı.
Süper Ligin 19. haftasında Yılport Samsunspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadeleyi karadeniz temsilcisi 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın tek golünü Samsunspor'da 84. Ercan Kara kaydetti. Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 18'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
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