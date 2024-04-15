Semih Kılıçsoy’a baş döndüren teklif: Beşiktaş’ın borcu bile kapanır
Fransız devi Paris Saint-Germain'in Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy transferi için çılgın bir rakam hazırladığı öne sürüldü.
Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a talipler artıyor. Samsunspor maçında da fileleri havalandıran genç yıldız gol sayısını 10’a yükseltti. Ligde Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında 1 gol bulan Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor’a karşı da 2’şer gol atma başarısı gösterdi.
11 GOL, 3 ASİST
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maçta görev alan 18 yaşındaki oyuncu, 11 gol atıp 3 de asist yaptı.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK
Avrupa'da birçok takımın dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için özellikle Manchester City, Borussia Dortmund ve Frankfurt'un ilgisi bulunuyor.
TRANSFER İDDİASI
PSG patronu Al-Khelaifi'nin, Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Sosyal medyada taraftarlar bu teklif için ''Beşiktaş'ın borcu bile kapanır'' şeklinde yorumlar yaptı.