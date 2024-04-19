Serdar Topraktepe Beşiktaş'ta neleri değiştirdiğini açıkladı

19 Nisan 2024 23:01 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:05

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe galibiyeti değerlendirdi.

"FUTBOLCULARIMIZ BUGÜN KARAKTER KOYDU"

Serdar Topraktepe yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı, futbolcularımızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz." diye konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZIN İYİ OYUNCULAR OLDUĞUNU ONLARA HİSSETTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Topraktepe, "Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusu üzerine "Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım. Onlar da Beşiktaş'ın formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadelemizdi bugün." ifadelerini kullandı.

"KUPA MAÇI DA ZOR OLACAK"

Serdar Topraktepe, Ankaragücü ile hafta içinde oynayacakları Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için ise "Türkiye Kupası'ndaki maç daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız. Biliyosunuz camiamızın hedefi Türkiye Kupası. O maça kadar da iyi bir şekilde hazırlanacağız." dedi.