11 Ocak 2024 20:22 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 20:29
Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'dan kritik karar! Yarın gerçekleşecek
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray, Erden Timur'un yarın saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan duyuru şöyle:
"Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta basın toplantısı düzenleyecektir."