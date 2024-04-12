Sivasspor zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla döndü

12 Nisan 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 22:03

Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini yapıyor! Anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor ile EMS Yapı Sivasspor, Papara Park’ta karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 1-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Sivasspor'da Menig, 52. dakikada takımını galibiyete götüren golü kaydetti.

Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor bu sezon 12. yenilgisini aldı ve 52 puanda kaldı. Trabzonspor'u 6 yıl sonra deplasmanda yenen Sivasspor puanını 44 yaptı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Meunier, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Visca, Pepe

Sivasspor: Nikolic, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Poungouras, Charisis, Bartuğ, Koita, Mening, Manaj

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Umut Güneş'in gelişine sert vuruşunda kaleci Nikolic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Pepe'nin soldan ortasında, ceza alanında Trezeguet'in gelişine şutunda, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

32. dakikada Murat Paluli'nin sağdan ortasında, savunmada Meunier'un uzaklaştırmak istediği top Koita'nın önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

33. dakikada Trezeguet ile ver-kaç yaparak ceza alanına giren Meunier'in şutunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Nikolic, güçlükle üsten kornere gönderdi.

45. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Nikolic topu üsten kornere gönderdi.

45+1. dakikada Koita'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Murat Paluli'nin sert şutunda top üsten auta gitti.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

52' Sivasspor, Menig'in golüyle öne geçti.

90' Karşılaşmayı Sivasspor 1-0 kazandı.