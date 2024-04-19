19 Nisan 2024 17:55 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 18:04
Son dakika | Beşiktaş'ın Ankaragücü maç kadrosunda değişiklik
Son dakika haberi | Beşiktaş kulüp tarafından yapılan açıklamada Umut Meraş ve Emrecan Terzi'nin MKE Ankaragücü kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş’ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı kamptan ayrılmıştır. Umut Meraş’ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur.
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Kaynak: TGRT Haber