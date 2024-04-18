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18 Nisan 2024 19:36 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:01

Son dakika | Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 2 oyuncu kadrodan çıkartıldı

Son dakika spor haberi | Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Omcar Colley ve Emrecan Terzi'nin son durumları hakkında açıklama yaptı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika | Beşiktaş&#039;tan sakatlık açıklaması! 2 oyuncu kadrodan çıkartıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beşiktaş'ın sakatlık açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır.

Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov’un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Kaynak: TGRT Haber
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