Son dakika | Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 2 oyuncu kadrodan çıkartıldı

18 Nisan 2024 19:36 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 20:01

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'nin son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beşiktaş'ın sakatlık açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır.



Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov’un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.