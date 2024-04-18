Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Son dakika haberi... TFF'den yapılan açıklamaya göre; 34. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarının programlarını açıkladı. 34. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.
Trendyol Süper Lig 34. ve 35. hafta programları şöyle:
34. hafta
26 Nisan Cuma
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Konyaspor
19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor - Kayserispor
16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
35. hafta
3 Mayıs Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor - Trabzonspor
5 Mayıs Pazar
16.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyspor - Pendikspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe