Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
18 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:16

Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Son dakika haberi... TFF'den yapılan açıklamaya göre; 34. haftada oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, 27 Nisan Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarının programlarını açıkladı. 34. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.

Trendyol Süper Lig 34. ve 35. hafta programları şöyle:

34. hafta
26 Nisan Cuma
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray

27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Konyaspor
19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor - Kayserispor
16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

35. hafta
3 Mayıs Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar
16.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor

6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyspor - Pendikspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...